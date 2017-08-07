AK Paerti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın "Yeni devlet kuruyoruz." sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Kim ne derse desin hikaye!" dedi.

"ŞİMDİ YENİ BİR DEVLET KURUYORUZ"

AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan geçtiğimiz günlerde CNNTürk'te katıldığı programda "Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" demişti.

TÜM LİDERLERDEN SERT TEPKİ GELDİ

Oğan'ın sözleri başta AK Parti çevreleri olmak üzere birçok kesimden sert tepki toplamıştı. Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, Oğan'ın sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"KİM NE DERSE DESİN HİKAYE"

Partisinin Rize İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Erdoğan, Oğan'ın sözleriyle ilgili "Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Kim ne derse desin hikaye!" dedi.

Kaynak: haberinburada