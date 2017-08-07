ERDOĞAN'DAN AYHAN OĞAN'IN YENİ DEVLET SÖZLERİNE SERT TEPKİ: BİZİM BAŞKA DEVLETİMİZ YOK!
AK Paerti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın "Yeni devlet kuruyoruz." sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Kim ne derse desin hikaye!" dedi.
"ŞİMDİ YENİ BİR DEVLET KURUYORUZ"
AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan geçtiğimiz günlerde CNNTürk'te katıldığı programda "Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" demişti.
TÜM LİDERLERDEN SERT TEPKİ GELDİ
Oğan'ın sözleri başta AK Parti çevreleri olmak üzere birçok kesimden sert tepki toplamıştı. Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, Oğan'ın sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
"KİM NE DERSE DESİN HİKAYE"
Partisinin Rize İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Erdoğan, Oğan'ın sözleriyle ilgili "Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Kim ne derse desin hikaye!" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteoroloji Duyurdu: İstanbul'da Sıcaklık 53 Dereceye Çıkacak
- Yangın Sebebini Elektrik Sanıyordu, Gerçeği Güvenlik Kamerası Gösterdi
- Zorla Evlendirilmek İstenen 16 Yaşındaki Suriyeli Kız, 3. Kattan Atladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder İsyanı: Kirlettik, Rezil Ettik!
- Erdoğan'dan Ovit Tüneli'nde İnceleme
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Times Meydanı Her Yıl 40 Bini Aşkın Turist Tarafından Ziyaret Ediliyor
- Atlı Değil Motorlu Karınca! Adrenalin Meraklısı Genç, Böyle Havaya Uçtu
- Bilimsel Araştırmalarda Ürküten Gerçek: Yılda 1 Kilogram Böcek Yiyoruz
- Eyfel Kulesi'nde Turistlere Bıçaklı Saldırı!
- İran Meclisinde Milletvekillerinin Ab Temsilcisiyle Selfie Çektirmesi Olay Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar