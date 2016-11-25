





İşte o konuşmadan satır başları







Kadınların sorunlarını çözmeden hiçbir hedefimize ulaşmanın mümkün olmadığını biliyorum. Şimdiden bu önemli meseleye vereceğiniz katkıdan dolayı şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.İlk erkek olan Adem'i hangi saygı ifadesi ile anıyorsak, ilk kadın olan Havva'yı da aynı şekilde zikrediyoruz.Burada erkek kadından veya kadın erkekten üstündür diye bir hüküm yok. Yaradılışta eşitlik var. Kadınları cinsiyetlerinden dolayı tahkir eden her türlü anlayışı reddediyoruz.







KADINLAR İÇİN ÇOK ÇOK CİDDİ DÜZENLEMELER YAPTIK







Cinsiyetten kaynaklanan haksızlık ve adaletsizlik dönemler ve toplumlar üstü bir sorun olarak önümüze çıkıyor. Yoksulluğun faturası kadına kesiliyor, evdeki mesaisi gözardı ediliyor. İşyerinde cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğruyor.Biz kadınlarımızın yükünü hafifletmeyi bir sorumluluk kabul ettik. Bu doğrultuda çok ciddi düzenlemeler yaptık.







YASA TEKLİFİ GENİŞ MUTABAKATLA MECLİS'E YENİDEN GELECEK







Erken yaştaki evliliklerle ilgili hazırlanan tasarı ile bu konu tekrar gündeme geldi. Tartışmalar üzerine dikkatimi çeken bu kanun teklifinin yeterince özenle hazırlanmadığını ve belirsizliklerden dolayı istismara açık bulunduğunu gördüm. Bunun için toplumsal isteklere cevap vermek için atılan bu iyi niyetli adımın daha hassas bir şekilde değerlendirilmesini istedim. Hükümetimiz bu doğrultuda gerekli adımı atıp teklifi geri çekti. İnanıyorum ki geniş mutabakatla parlamentoya geri gelecektir. Önce toplumdaki anlayış değişikliğini gerçekleştirmek gerekiyor. Kanuni yaş sınırının altında evlilik kültürü yaygınsa istediğiniz kadar ceza kesin bunun önüne geçemezsiniz.







MİLYONLARCA AYLAN BEBEK VAR







Günümüz dünyasında insanlığı tehdit eden pek çok kriz var. Savaşlar, çatışmalar, göçler giderek büyüyen sorunlar haline geliyor. yetersiz sağlık ve eğitim hizmetleri gibi bir çok konudaki istikrarsızlık insanlığın geleceğini gölgeliyor. Bakın Kapaklara taşındı Aylan bebek.Sadece Türkiye'de 3 milyonu aşkın mültecinin olduğu dünyamızda sorun sadece Aylan bebek, ümran yavrumuz mu? Değil. Şu an dünyada milyonlarca Aylan bebek merhamet bekliyor. onlara karşı atılan bir adım var mı?







O SINIR KAPILARI AÇILIR BUNU BİLESİNİZ!







Atılan adımı size söyleyeyim. Türkiye AB'ye girsin mi girmesin mi? Neden Erdoğan doğru açıklamalar yapıyor? Toplanmışlar gelmişler bir araya 400- 500 kişi evet diyor. Ya topunuz dese ne olur. Siz insanlığa hiç bir zaman dürüst olmadınız. Ümran bebeklere siz sahip çıkmadınız. 3 milyon mülteciyi ülkemizde besleyen biziz, siz verdiğiniz sözleri tutmadınız. Türkiye sınırları açarsa ne olur dediniz. Bana bakın böyle devam ederseniz o sınır kapıları açılır bunu bilesiniz. Öyle kuru sıkı açıklamalarla olmaz bu iş.











kaynak:süperhaber