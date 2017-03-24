

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada Almanya'ya sert tepki gösterdi.



Erdoğan, Alman istihbaratının 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında 'FETÖ'yü görmedik' sözlerine, "Diyor ki; biz bu olayların arkasında FETÖ'yü görmedik diyor. Bunu önce muhatabına sor. Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatına sor. Sen kimsin ya! Haddini bil! Bu ne demek biliyor musunuz? Almanya'nın en üst düzeyinde olanlar diyor ki, ben söylemiyorum sen söyle! Bu, bu demektir." dedi.







kaynak:sabah