Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

erdoğan'dan almanya'ya: sen kimsin, haddini bil!

ERDOĞAN'DAN ALMANYA'YA: SEN KİMSİN, HADDİNİ BİL!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada Almanya'ya sert tepki gösterdi.

Tarih : 24 Mart 2017, 16:16
Puan Ver : Erdoğan'dan Almanya'ya: Sen Kimsin, Haddini Bil!(5/10)3


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada Almanya'ya sert tepki gösterdi.



Erdoğan, Alman istihbaratının 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında 'FETÖ'yü görmedik' sözlerine, "Diyor ki; biz bu olayların arkasında FETÖ'yü görmedik diyor. Bunu önce muhatabına sor. Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatına sor. Sen kimsin ya! Haddini bil! Bu ne demek biliyor musunuz? Almanya'nın en üst düzeyinde olanlar diyor ki, ben söylemiyorum sen söyle! Bu, bu demektir." dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Erdoğan  Dan  Almanya  Ya  Sen  Kimsin  Haddini  Bil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER