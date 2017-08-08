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erdoğan'dan alman dergisine röportaj veren kılıçdaroğlu'na sert tepki: yazıklar olsun

ERDOĞAN'DAN ALMAN DERGİSİNE RÖPORTAJ VEREN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN

Alman dergisine "Türkiye'de adalet yok, özgürlük yok." diyerek beyanatta bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yazıklar olsun.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Erdoğan'dan Alman Dergisine Röportaj Veren Kılıçdaroğlu'na Sert Tepki: Yazıklar Olsun(10/10)11


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde halka hitap etti. Konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Türkiye'de adalet yokmuş, özgürlük yokmuş. Ankara'dan çıktın İstanbul'a kadar yürüdün, senin güvenliğini kim aldı? Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı? Bu hükümet aldı. Bu hükümet sana o imkanları verdi." dedi.



İşte Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı:



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN



"Sosyal adalet bizde var bizde onun gereğini yapıyoruz. Sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Ankara'dan çıktın İstanbul'a kadar yürüdün senin güvenliğini kim aldı. O kadar vatandaşa zulmettin, güvenliğini kim aldı? Bu hükümet aldı ya. Hala sözde adalet derken, senin İzmir Büyükşehir Belediyende grevler var. Orada işçiler adalet arıyor, sen orayı bir hallet de ondan sonra adaleti konuşalım. Adalet, duygusal değildir. Adalet, hissi değildir. Adalet, yürek ister, yürek ve adalet sorumluluk ister. Biz bununla bu yoldayız. FETÖ'cüyü, PKK'yı, DEAŞ'ı korumak için sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Hastayım diye yargı onları bıraktı, hasta olan yürüyor nasıl oluyor bu iş. Bunları iyi tanıyalım."



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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