Önümüzdeki seçimlerle ilgili partisinin teşkilatlarına uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir heyecan kanalize etmeye mecburuz. Şayet bunu yapmazsak seçimlerde işimiz zor olur." dedi.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu. Önümüzdeki seçimlerle ilgili parti teşkilatlarına uyarıda bulunan Erdoğan, "Yeni bir heyecan kanalize etmeye mecburuz. Ne yapacağız bayrağı teslim edeceğiz sonra 'Emrindeyim komutanım' diyeceğiz. Şayet bunu yapmazsak seçimlerde işimiz zor olur." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

14 Ağustos'ta AK Parti'mizin 16. yıl dönümünü kutlayacağız.Kasım ayında da iktidarımızın 15. yıldönümünü kutlayacağız. Uzun iktidar dönemimizi kendimizi sürekli yenilemeye borçluyuz. Hiçbir alanda kendi statükomuzu oluşturmaya çalışmadık sürekli kendimizi geliştirme gayreti içinde olduk. İhanet örgütleri irtibatlı hiçkimsenin bu çatı altında bulunması mümkün değil.

Değişimin hayatın bir gerçeği olduğunu asla aklımızdan çıkarmadık. AK Parti'den hiç kimsenin kendi hatasını, kendi hatasını halkımıza dayatmasına izin vermedik. İhanet örgütleri irtibatlı hiç kimsenin bu çatı altında bulunması mümkün değil. AK Parti demek Türkiye demektir.

Biz bu halkla buralara geldik. Halkımıza sırtımızı dayadık. Bu millet değil mi 15 Temmuz gecesi meydanlara dökülen bu millet değil mi? F16lara tanklara toplara göğsünü gererek yürüyen bu millet değil mi? Öyleyse bu millet için ne yapsak azdır, bu millet için ne yapsak yeridir. Ne oldu hemen önce gittiler pazarlıkları yaptılar sonra hop Bakırköy Belediyesine git çay iç. Ya bunlarla siyaset olur mu? Alman dergilerine röportaj ver. Ankara'dan yola çıktın bu millete faydası olmayan tiplerler beraber yürü sonra diyorsun güvenlik yok.

Eline diline dursun be. Medya basılı materyaller bir yere kadar etkili oluyor. Son noktayı insanın koyması gerekiyor. Maalesef bu gerçeği unutan arkadaşlarımızın olduğunu görüyorum. Kibir virüsünü kendimize yaklaştırmayacağız.

"LEKE DÜŞÜRMEYELİM"

Şayet bu virüsü bulaştığı birileri varsa onları temizleyeceğiz. Kardeşlerim kendi çıkarını partisinin çıkarının üzerinde göre kişi kadar AK Parti'ye düşman kimse yoktur.

Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Bugüne kadar bizden daha iyi bu görevi yapan kimse çıkmadığı için önümüzde uzun bir yol. Gidiyoruz gündüz gece diyorduk. Buna leke düşürmeyelim.

"TARİH YAZARSAK BÖYLE YAZACAĞIZ"

Bu millet bizden çok şey bekliyor. Çünkü tarih yazacaksak bunu böyle yazacağız. 26 Ağustos'ta Malazgirt'te olacağız. Biz adeta Çanakkale gibi 26 Ağustos'u da anacağız.

2019 çok önemli ardından 2023 çok ama çok önemli. Kardeşlerim bakın 2019 için asla fire veremeyiz çok iyi çalışmamız lazım. Çünkü bu bundan önceki seçimler gibi değil. Şimdi yüzde 50 artı 1'i alacaksın almadığın takdirde bu işi üstlenemezsin.

"DEVRAN BİR BAŞKA DEĞİŞECEK"

Mektuplar geliyordu ben sabah namazına kadar cevap yazıyordum şimdi o cevapları alanlar bana gösteriyor. Nereden nereye.. Biz hizmetkar olmak için yola çıktık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile yola çıktık. 2019'u bir halledelim. Bunun için imanımız olacak. 2019'da biz bu işin ilk etabını halledeceğiz. Ve geçtiğimiz 15 yılda yaptıklarımız çok önemli. Asıl hedeflerimizin uzağındayız, gece gündüz çalışmalıyız.

Şimdi öbür etaba geçiyoruz. Devran bir başka değişecek. Türkiye'nin en sıkıntılı dönemini geride bıraktığını düşünüyorum. Ülkemiz ile ilgili kötü niyeti olanlar çalışacaktır. Ey FETÖ'cüler sizi inlerinize kadar kovalayacağız, PKK seni de kovalayacağız, DEAŞ seni de kovalayacağız.

İnşallah bu anlayışla beraber refah, huzur, mutluluk hakim olacak. Terör örgütlerinin eylem kapasiteleri daralmıştır. Terör örgütleri ile kol kola yürütülen senaryoları ortaya çıkardık. Eviriyorlar kıvırıyolar. Diyoruz ki 'Siz busunuz'. Pensilvanya'dea malum şarlatan orada. Bütün buralarda bunlar geziyorlar. Sonra bize filancayı verin. Kusura bakma senin yargın varsa benim de var. Vermeden yok. Artık eski Türkiye yok.

AK Partisiz Türkiye'nin ne olduğunu 7 Haziran ile 1 Kasım 2015'te gördük: Erken seçim kararı aldık. Bu işi milletim de anladığı için tekrar AK Partiyi yeniden iktidar yaptı. 15 Temmuzda milletin üzerine yürüyenlerin elinde koz kalmadı. Şimdi çıkıyorlar 'Bu ay bir şey olabilir' Bunlar züğürt ya durmadan akılları karıştıracaklar. Kendi sosyal medyanızdan bir şey yapmaya çalışıyorusunuz. Artık kendinizi gizlemeniz mümkün değil.

"DEĞİŞMESİ GEREKENLERİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

AK Parti sendelerse Türkiye'nin sendeleyeceğini bilmeliyiz. Elimizden geldiğince adil ama değişmesi gerekenleri değiştireceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Yeni bir heyecan kanalize etmeye mecburuz. Bundan kimse gücenmemeli, kimse kırılmamalı. Biz aynı davanın erleri değil miyiz? Ne yapacağız bayrağı teslim edeceğiz sonra 'Emrindeyim komutanım' diyeceğiz. Şayet bunu yapmazsak seçimlerde işimiz zor olur. İnşaallah milletimize mahcup olmayacağız.

"İLÇELERİMİZİN, İLLERİMİZİN ÖMERLERİNİ BULACAĞIZ"

Daha önce görev yaptı şimdi olmaz diye bir şey yok. Hep söylerim biz ilçelerimizin, illerimizin Ömerlerini bulacağız, teşkilatı kuracağız. Halk demeli 'Ya onun olduğu yerde ben de bulunurum' demeli. Burada çok dikkatli olacağız. Ben teşkilatıma güveniyorum. Ve bu duygularla kuruluşundan bugüne Trabzon teşkilatımızda bulunanlara teşekkür ediyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Kaynak: haberinburada