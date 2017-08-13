Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Expo Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar vererek, "Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerede, FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz" dedi.

"YÜZDE 50+1 ALACAKSINIZ"

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

Artık parlamenter demokrasi yok, yüzde 34'le seçim kazanmak yok, yüzde 49.5'la seçim kazanmak yok. Yüzde 50+1 alacaksın en az. Ben sizlerle gurur duyuyorum. İstiyorum ki daha iyi olsun. Bunu da yakalayacağımıza inanıyorum. Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız.

"BUNLAR BU MİLLETİ BÖLDÜLER"

Yol yakınken nerede, FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz. Bunlar bu milleti böldüler. Kafasında projesi bulunmayan, ilkelerimize tüm benliği ile bağlı olmayan hiç kimse AK Parti'de yönetici konumuna gelemez. Bu böyle biline.

Kaynak: haberinburada