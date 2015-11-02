

Erdoğan, twittter'dan yazdığı mesajda, 1 Kasım seçimlerine katılan tüm partilerimizi ve oylarıyla milli iradenin tecellisini sağlayan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Tek başına iktidar olan AK Parti'yi, Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu kardeşimi kutluyorum. Sandıkta ortaya koyduğu irade ile Türkiye'nin geleceğine, 2023 hedeflerine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. 1 Kasım seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.







Davutoğlu da Erdoğan'ın mesajına yine twitter üzerinden mesaj yazdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizden aldığımız bu kutlu davayı daha ileriye taşımaya kararlıyız. 1 Kasım demokrasi zaferi hayırlı olsun" dedi.