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Erdoğan'dan Afrika çıkarması! 5 günde 4 kritik ziyaret

ERDOĞAN'DAN AFRİKA ÇIKARMASI! 5 GÜNDE 4 KRİTİK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Tarih : 19 Şubat 2018, 14:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Afrika Çıkarması! 5 Günde 4 Kritik Ziyaret(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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