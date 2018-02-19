ERDOĞAN'DAN AFRİKA ÇIKARMASI! 5 GÜNDE 4 KRİTİK ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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