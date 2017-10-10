ABD ile Türkiye arasındaki vize kriziyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ajanlar ABD Başkonsolosluğu'na nasıl sızdı, bunları buraya kim soktu?" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuçiç açıklama yaptı. ABD ile Türkiye arasındaki vize gerginliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğuna nasıl sızdı? Eğer bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğuna sızmadıysa, o zaman bunları buraya kim soktu? Bunların üzerinde durulması lazım. Hiçbir devlet kendisini içeriden tehdit edecek bu tür ajanlara müsaade etmez." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

TÜRKİYE-SIRBİSTAN ARASINDAKİ YATIRIM

İş adamlarımızın Sırbistan'da yatırım yapmasının yolunu açacağız. Bu adımlar inanıyorum ki, Sırbistan'ın kalkınmasında önemli bir yer tutacak. Aramızdaki ticaret hacmi şu an itibariyle istediğimiz noktada değil. Yıl sonuna kadar 1 milyar doları aşacak ama bu da yeterli değil. En kısa zamanda bunu 3-5 milyar dolara çıkarma şansımız var. Türkiye ve Sırbistan'ın toplam nüfusu 87 milyon civarında. Altyapı, üstyapı ülkelerin olmazsa olmazıdır. Ulaşım altyapısı, köprüler, tüneller, yüksek hızlı trenler ülkeler için çok önemli.

25 havalimanımız varken, şimdi bu rakam 57 oldu. Bu havalimanlarının oluşu sebebiyle artık, gerek bakanımız gerekse benim bir ifademiz var. Biz havayolunu, halkın yolu haline getirdik. Otobüs ve uçak fiyatları neredeyse aynı fiyatlara geldi. THY şu anda en fazla destinasyona uçan havayolu şirketi olmuştur.

"12 ANLAŞMA İMZALADIK"

Bugün burada 12 anlaşma imzaladık. Novi Pazar'da da 4 anlaşma imzalayacağız. Bu anlaşmaları yüksek düzeyli stratejik konseyle birlikte yürütmektir. Her yıl toplanmak suretiyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yola çıkarken, 4 tane hedefimiz var deidk. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Biz bunların dördünün üzerine Türkiye'yi inşaa ettik. Ulaşım ciddi bir başarı. Enerji ciddi bir başarı. Orman ve su işleri ciddi bir başarı. Bununla birlikte dış politikada bunun meyvelerini aldık. Birileri kıskanacaktır. Türkyie-Sırbistan yakınlaşmasını iyi görmeyenler olacaktır. Bizim onların inadına dayanışmamızı arttırmamız lazım. Onlara kalsan, aç kalsan niye aç kaldın demezler. Kendi başının çaresine bakacaksın. Sırbistan'la, Balkanlar'ın tümündeki olumsuz gelişmeleri çözmek için adımlar atıyoruz. Biz yolumuza bakacağız. Örneğin Belgrad-Sareyova yolunu süratla yapmamız lazım. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolu olmayan, suyu olmayan bir ülke ben medeniyim diyemez. Biz susuzluk içinde yüzüyorduk ama 2040'a kadar bu problemi çözdük.

Eğitimde, kültürde işbirliğimizi yapacağız. Bu 12 anlaşmayla birlikte, serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesini çok çok önemsiyorum. Tabi ki FETÖ ile mücadelede, değerli dostumun sürdürdüğü desteğini unutmayacağım. Bundan dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Terör örgütlerine karşı yapılacak işbirliği huzur sağlayacaktır. Bu uluslararası mutabakat büyük önem arz ediyor.

ABD İLE VİZE KRİZİ

Öncelikle şunu söyleyeyim, bu sorunu biz başlatmadık. Bu sorununun faili ABD'nin ta kendisidir. Ve üst düzey yöneticilerin, Dışişleri Bakanımızla bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur. Ankara'daki bir büyükelçinin böyle bir karar alması ve daha sonra bunu devletim adına aldım demesi düşündürücüdür. Durum öyleyse ABD'deki üst düzeylerle konuşacak bir şeyimiz yok. Durum öyle değil de büyükelçi kendi kafasına göre aldıysa, o elçi bir dakika daha durmalıdır. Benim büyükelçim böyle bir şey yapsa biz onu orada 1 saat tutmayız. Sen nasıl Türkiye - ABD ilişkilerini bozarsın. ABD konsolosluğundaki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının FETÖ ile bağlantısının tespit edilmesi ve tutuklanması, ardından ikinci bir kişinin daha bulunduğunun anlaşılması İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir şeyler döndüğünü gösteriyor. Bu ajanlar ABD Başkonsolosluğu'na nasıl sızdı, bunları buraya kim soktu? Hiçbir devlet bu tür ajanlara müsade etmez. Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir. Asırlara varan bir devlet deneyimi vardır. Bu büyükelçi veda ziyaretlerinde bulunuyor. Bakanlarım ve şahsım bu elçiyi kabul etmiyoruz ve onu ABD'nin bir temsilcisi olarak görmüyoruz.

TÜRK AKIMI PROJESİ

Bu projenin inşaası devam ediyor. Bu kara tarafında bizim topraklarımızdan Avrupa'ya açılacak. Bunu sayın Putin'le de görüşüyoruz. En kısa zamanda Sırbistan gibi dostlarımıza bu doğalgazın süratla ulaşmasını isteriz. Sayın Putin'in de bu konuda olumlu düşüneceğine inanıyorum.

Novi Pazar, Sırbistan içerisindeki birliğe beraberliğe örnek bir yer. Oradaki kardeşlerimize birlik, beraberlikte rollerini hatırlatacağız. Hiçbir zaman etnik milliyetçilikten yana olmadığımızı hatırlatacağız. Buradaki kardeşlerimizle bunu paylaşacağız.

Kabineyi dün gece havaalanına getirmişti. İlk toplantıyı orada yaptık. Bu tabii aramızdaki muhabbeti gösteriyor. Biz de burada 10 bakanımızla bulunuyoruz. İnanıyorum ki bu ziyaret çok farklı bir temel atma olacak. Hayırlı olsun diyorum.

Kaynak: haberinburada