ERDOĞAN'DAN ABD'YE YPG TEPKİSİ: HA ALİ HA VELİ, DOSTLAR BİRBİRİNİ ALDATMAMALI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütü YPG'nin isim değiştirmesine yönelik soruya, "Ha Ali, ha Veli. Değişen bir şey yok" yanıtını verdi, "Dostlar birbirini aldatmamalı" dedi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı:
HA ALİ HA VELİ! DOSTLAR BİRBİRİNİ ALDATMAMALI
"Ha Ali, ha Veli. Değişen bir şey yok. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Her ikisi de aynı. Bunların nerede nasıl cirit attığı ortada. Aslolan tabelayı değiştirmek değil, içeride ne var budur. Bunları zaten istihbaratı ile takip eden Türkiye var. Kollarındaki kokartlarla terör örgütünün kokartını taşıyanları da biliyoruz. Dostlar birbirini aldatmamalı."
Kaynak: haberinburada
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