

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Saray'da düzenlenen TÜBİTAK ödül töreninde konuştu. Konuşmasının başında ödül almaya layık görülün isimleri tek tek sayan Erdoğan “Terör örgütleri ile elbette mücadele edeceğiz. Mücadelemizin; gelişme, kalkınma büyüme yönünü de ihmal etmeyeceğiz” dedi. Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Erdoğan “OECD 2017 Küresel Kalkınma Perspektifi raporunda kalkınma hızını sürdürmemiz halinde 2030'a yüksek gelirli ülke olacağımız ifade ediliyor. 14 yılda sıçrama yaptık. Türkiye adım adım sınıf atlıyor. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Anaokulu, ilk, orta ve lisede ciddi sıçrama yaptık” diye konuştu.



ABD'YE SERT SÖZLER







Suriye'deki gelişmelere ve terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Erdoğan ABD'ye de sert sözlerle yanıt verdi. Erdoğan “Terör örgütleri ile elbette mücadele edeceğiz ve ediyoruz. Aynı mücadeleyi Irak'ta Suriye'de gereken yerde vereceğiz. Sizler terör örgütlerine kalkar bu bölgede her türlü silah yardımı yaparsanız, kusura bakmayın biz bunu yutmayız. Biz NATO'da sizinle berabersek, siz bu destekleri bize değil bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. El Bab'da ne NATO'nun ne de müttefik ülkelerin küçük bir desteğini görmüyoruz. Amerika başta olmak üzere kimi ülkeler harf oyunlarıyla bölgemizde masumları katleden örgütlere aleni destek veriyor” dedi.







kaynak:sözcü