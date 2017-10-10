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ERDOĞAN'DAN ABD'NİN BÜYÜKELÇİSİ BASS'A AĞIR SÖZLER: SENİ ABD'NİN TEMSİLCİSİ OLARAK GÖRMÜYORUZ


Erdoğan'dan ABD'nin Büyükelçisi Bass'a Ağır Sözler: Seni ABD'nin Temsilcisi Olarak Görmüyoruz
Tarih : 10 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Abd'nin Büyükelçisi Bass'a Ağır Sözler: Seni Abd'nin Temsilcisi Olarak Görmüyoruz(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyaretinde ABD ile yaşanan vize krizine değindi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'a sert sözlerle yükelenen Erdoğan, "Kendisini ABD'nin bir temsilcisi olarak da görmüyoruz." dedi.

"VEDA ZİYARETLERİNİ KABUL ETMİYORUZ"

İşte Erdoğan'ın John Bass'la ilgili açıklamaları:

"Veda ziyaretlerinde bulunuyor büyükelçi ve şu anda da bu büyükelçinin, gerek bakanlarımız gerek parlamento başkanımız ve gerekse şahsım, veda ziyaretini de kabul etmedik, kabul etmiyoruz. Çünkü onu Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'deki bir temsilcisi olarak da görmüyoruz bunu da çok açıkça söyleyeyim."

VEDA ZİYARETLERİ YAPACAKTI

Hatırlanacağı üzere John Bass, Ankara'daki görevinin bitecek olması nedeniyle veda ziyaretleri yapacaktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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