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Erdoğan'dan 28 Şubat Mesajı: Allah'ın İzniyle Kaybolup Gitti!
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Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Allah'ın izniyle kaybolup gitti!

ERDOĞAN'DAN 28 ŞUBAT MESAJI: ALLAH'IN İZNİYLE KAYBOLUP GİTTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın yıl dönümüyle ilgili yayınladığı mesajda "'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat, Allah'ın yardımıyla kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti." dedi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 23:50
Puan Ver : Erdoğan'dan 28 Şubat Mesajı: Allah'ın İzniyle Kaybolup Gitti!(9/10)5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın yıl dönümüyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

" TÜRKİYE 28 ŞUBAT'IN ÜSTESİNDEN GELMEYİ BAŞARDI"

İşte Erdoğan'ın yaptığı paylaşım:

Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat, Allah'ın yardımı, milletimizin basireti sayesinde kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Türkiye, önceki anti-demokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat'ın da üstesinden gelmeyi başardı.

"21 YIL SONRA İLHAM KAYNAĞI OLAN BİR TÜRKİYE VAR"

28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var.

Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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