Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu ve başta devlet olmak üzere herkese sorumluluk düştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğu gerçeğinin bilinciyle, devlet ve millet olarak felaketlere karşı her daim tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

"HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Erdoğan, Marmara Depremi'nin 18. yılı dolayısıyla twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

17 Ağustos 1999 depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu gerçeğinin bilinciyle, devlet ve millet olarak felaketlere karşı her daim tedbirli olmalıyız. 17 Ağustos benzeri hadiselerin tekrar yaşanmaması için başta devletimiz olmak üzere hepimize sorumluluk düşüyor.

"ALLAH MİLLETİMİZİ MUHAFAZA EYLESİN"

Deprem ve diğer tüm felaketlerde hasar ve kayıpların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah 17 Ağustos benzeri depremlerden ve tüm felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin.

Kaynak: haberinburada