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Erdoğan'dan 15 Temmuz'a Özel Profil Fotoğrafı
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Erdoğan'dan 15 Temmuz'a Özel Profil Fotoğrafı

ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ'A ÖZEL PROFİL FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarını "15 Temmuz"un resmi logosu ile değiştirdi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : Erdoğan'dan 15 Temmuz'a Özel Profil Fotoğrafı(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel resmi sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook profil fotoğraflarını "15 Temmuz"un resmi logosu ile değiştirdi.

15 TEMMUZ LOGOSU ERDOĞAN'IN PROFİL FOTOĞRAFI OLDU

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimi birinci yılına özel anma programları düzenlenecek. Anma programlarında kullanılacak logo, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt tarafından açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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