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ERDOĞAN:BAŞKANLIK YA DA CUMHURBAŞKANLIĞI SIKINTI DEĞİL


ERDOĞAN:BAŞKANLIK YA DA CUMHURBAŞKANLIĞI SIKINTI DEĞİL
Tarih : 16 Kasım 2016, 11:22
Puan Ver : Erdoğan:Başkanlık Ya Da Cumhurbaşkanlığı Sıkıntı Değil(10/10)10


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi taslağına ilişkin "Yapılan bu çalışmanın 'başkanlık' veya 'cumhurbaşkanlığı' olması hususunda şahsen benim açımdan herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Yeter ki burada her iki siyasi parti milletimize neyi takdim edecektir, bunu kendi aralarında görüşmek suretiyle kararını vereceklerdir." dedi. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı sistemine bu şekilde gidildiği anda cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin kesilmesinin ise doğru olmayacağını söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e 6 yıl sonra büyükelçi atanmasıyla ilgili olarak, "Kemal Ökem Bey'i İsrail'e büyükelçi olarak atıyoruz. Onlar da elçi atıyorlar. Bugün sanırım görevine başlamış olacaklardır" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:



Ziyaretim sırasında geniş görüşmeler ve her iki ülke arasında yaptığımız ve yapılacak projeleri değerlendirme imkanımız olacak. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkemiz ve milletimizle takdire şayan bir dayanışma sergileyen Pakistan Meclisi ile bir araya geleceğiz.



FETÖ İLE İLTİSAKLI KİŞİLERİN 20 KASIM'A KADAR PAKİSTAN'DAN GÖNDERİLMESİ KARARI



15 Temmuz darbe girişimi akabinde Pakistan'ın kadir şinaslığına bir kez daha tanık olduk. Pakistan Meclisi'nden bir heyet ülkemize gelerek dayanışma mesajı verdiler. FETÖ'nün Pakistan içindeki varlığını sonlandırma noktasında hemen harekete geçtiler ve atılması gereken adımlar neyse Milli Eğitim Bakanlığımız ve Maarif Vakfı'mızla iş birliği halinde sürdürüyorlar.



BAŞKANLIK YA DA CUMHURBAŞKANLIĞI OLMASINDA BİR SIKINTI SÖZKONUSU DEĞİL



Şu anda gerek AK Parti gerekse MHP'nin kendi aralarında yapmakta oldukları bu çalışmanın öncelikle cumhurbaşkanı olarak bana düşen boyutu hayırlı olsun temennisinde bulunmaktır. Çalışmanın 'başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı' olmasında benim için herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Parlemontada 367 yakalanır mı yoksa referandum kararı mı çıkar, bunu o zaman göreceğiz. Milletimin vereceği bir karardır. Metne kam olarak muttali olduğumuzda değerlendirmelerimizi yapacağız. Sadece partiden ilişiğinin kesilip kesilmemesi konusunda benim kanaatim bir cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin kesilmesi ülkedeki siyasi etkinliğin zafiyet bulmasını getirir.



 



kaynak:hürriyet








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