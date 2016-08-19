Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerden, geçen 31 Temmuz'da yakalanan ve sorgularının ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edilen 11'i daha tutuklandı.



Tutuklananlar arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen de bulunuyor. Adliye önünde bekleyen darbeci askerlerin yakınlarından bazıları "Onlar bizim evladımız. Onlar da Türk askeri. Bizler de vatan için canımızı veririz" dedi.







Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup askerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen 37 kişilik tim, darbenin başarıya ulaşmadığını anlayınca kaçtı. Bu kişilerden, aralarında Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 25'i daha önce çeşitli tarihlerde yakalanıp, tutuklandı.