ERDOĞAN'A 'TERÖRİST' DİYEN VEKİL PKK SÖZCÜSÜ ÇIKTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" diyen Alman milletvekili, PKK terör örgütünün Almanya'daki sözcüsü çıktı.
Almanya Sol Parti Meclis Grup Eşbaşkanı Sahra Wagenknecht, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik terörist suçlamasıyla gündemdi. Erdoğan'a "terörist" diye hitap ederek 16 Nisan referandumu öncesi PKK savunuculuğu yapan Alman vekilin, ülkesindeki PKK'lı teröristlerin bir numaralı savunucusu olduğu ortaya çıktı.
Sahra Wagennecht 28 Ocak'ta Berlin'de Almanya Federal Meclisinin önünde PKK terör örgütünün gösterisine katıldı. O eylemde terör propagandası yapan Alman vekil, PKK terör örgütü elebaşının posteriyle kameraların karşısına geçti.
kaynak:sabah
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