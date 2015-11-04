

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye"yi telefonda konuştuğu belirtildi.







İki lider, geçtiğimiz hafta Viyana'da yapılan Suriye toplantısı konusunda görüş alıverisinde bulundu. Açıklamada, Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki krizin çözümü için siyasi diyalog konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.







Rusya, Suriye'deki hava operasyonlarıyla ilgili Türkiye ile "doğrudan iletişim kanalı" oluşturulduğunu da açıkladı. Rusya Savunma Bakanı yardımcısı Anatoliy Antonov, "Türkiye ile oluşturulan doğrudan iletişim kanalının 24 saat aktif" olduğunu söyledi.







Rus yetkili, İsrail, Mısır ve Körfez ülkeleriyle de diyalog halinde olduklarını belirtti. IŞİD saflarında 30 bine yakın yabancının savaştığını hatırlatan Rusya Savunma Bakanı yardımcısı Antonov, Suriye'de hava operasyonları düzenleyen Rusya'nın yalnızca teyit edilmiş terör hedeflerini vurduğunu, "ılımlı muhalifleri" hedef almadığını da savundu.