O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ERDOĞAN'A SÜRPRİZ TELEFON


ERDOĞAN'A SÜRPRİZ TELEFON
Tarih : 04 Kasım 2015, 13:34
Puan Ver : Erdoğan'a Sürpriz Telefon(6/10)8


Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye"yi telefonda konuştuğu belirtildi.



İki lider, geçtiğimiz hafta Viyana'da yapılan Suriye toplantısı konusunda görüş alıverisinde bulundu. Açıklamada, Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki krizin çözümü için siyasi diyalog konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.



 Rusya, Suriye'deki hava operasyonlarıyla ilgili Türkiye ile "doğrudan iletişim kanalı" oluşturulduğunu da açıkladı. Rusya Savunma Bakanı yardımcısı Anatoliy Antonov, "Türkiye ile oluşturulan doğrudan iletişim kanalının 24 saat aktif" olduğunu söyledi.



Rus yetkili, İsrail, Mısır ve Körfez ülkeleriyle de diyalog halinde olduklarını belirtti. IŞİD saflarında 30 bine yakın yabancının savaştığını hatırlatan Rusya Savunma Bakanı yardımcısı Antonov, Suriye'de hava operasyonları düzenleyen Rusya'nın yalnızca teyit edilmiş terör hedeflerini vurduğunu, "ılımlı muhalifleri" hedef almadığını da savundu.








Etiketler: Erdoğan  A  Sürpriz  Telefon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER