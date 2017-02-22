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ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASININ ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI BAŞLADI


ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASININ ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI BAŞLADI
Tarih : 22 Şubat 2017, 09:59
Puan Ver : Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasının Üçüncü Duruşması Başladı(8/10)6


 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü gün duruşması başladı.



Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesine sokulan araçlardan indirilen sanıklar, jandarmaların eşliğinde salona alındı.



Duruşmanın üçüncü gününde mahkeme heyeti, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibindeki sanıkları dinleyemeye devam edecek. Yarın da sürecek duruşmaya cuma günü ara verilecek. Duruşmaya salı günü yeniden başlanacak.



 



kaynak:trthaber








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