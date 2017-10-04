Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında karar açıklandı. Gökhan Şahin Sönmezateş ile birlikte 34 sanık hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Eski yarbay Hüseyin Yılmaz beraat etti.

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, ikisi firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

ESKİ YARBAY YILMAZ BERAAT ETTİ

Mahkeme Başkanı 30 sayfalık kararı okuyor. İşte verilen kararlar:

- Eski yarbay Hüseyin Yılmaz beraat etti.

- Fetullah Gülen, Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın dosyası ayrıldı.

SÖNMEZATEŞ'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

- 34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Gökhan Sönmezateş'e 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Sanıklardan 3 teknisyene müebbet hapis cezası verildi.

ERDOĞAN'IN ESKİ YAVERİNE 18 YIL HAPİS CEZASI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemki yaveri Ali Yazıcı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma timlerinden oluşan 37 kişilik özel tim, başarılı olamayınca 2 polisi şehit edip kaçtı. Bu kişilerden, aralarında Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Paşa' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 25'i ilk olarak yakalanarak tutuklandı.

BURKAY KARATEPE YAKALANAMADI

Daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz; teğmen Muhammet Burak İpek de yakalanarak tutuklandı. Firari Yüzbaşı Burkay Karatepe ise yakalanamadı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamnesinde, sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Suikasta teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere Marmaris'e geldikleri belirtilen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 47 kişi hakkında dava açıldı. Sanıkların, 'Cumhurbaşkanına suikast', 'anayasayı ihlal', 'yasama organına karşı suç', 'hükümete karşı suç', 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', 'zincirleme şekilde silahla tehdit', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret', 'kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma' suçlarından 6'şar kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: haberinburada