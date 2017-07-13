İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Erdoğan'a Suikast Düzenleyen FETÖ'cüler Mahkemeye 'Hero' Yazılı Tişörtle Geldi

ERDOĞAN'A SUİKAST DÜZENLEYEN FETÖ'CÜLER MAHKEMEYE 'HERO' YAZILI TİŞÖRTLE GELDİ

15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ timi üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Darbecilerin mahkemeye, İngilizce "Kahraman" yazılı tişörtlerle gelmesi dikkat çekti.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : Erdoğan'a Suikast Düzenleyen Fetö'cüler Mahkemeye 'hero' Yazılı Tişörtle Geldi(6/10)2

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) milletin iradesine el koyma girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast girişiminde bulunan ve iki polisi şehit eden darbecilerin yargılanmasına bugün devam ediliyor. Suikast timi böylelikle toplamda, 3 kez hakim karşına çıkmış oldu.

VATANDAŞLAR ADLİYE ÖNÜNE İDAM SEHPASI KURDU

FETÖ darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı adliye binasının önünde toplanan vatandaşlar, idam sehpaları kurarak sanıkları protesto etti.

TİŞÖRTLERİNDE İNGİLİZCE "KAHRAMAN" YAZIYORDU

Geniş güvenlik önlemleri altında araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı. Darbeci teröristin giydiği tişörtün üzerinde Türkçe anlamı "Kahraman" olan "Hero" yazıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  A  Suikast  Düzenleyen  Fetö  Cüler  Mahkemeye    Hero    Yazılı  
Tişörtle  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER