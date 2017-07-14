Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında sanıklardan 12'si hasta olduğunu gerekçe göstererek revire giderken, 11 sanık da mahkeme tarafından salondan çıkarıldı. 44 tutuklu sanığın yargılandığı davanın öğleden sonraki bölümüne 20 tutuklu sanık katıldı.

Öğleden sonraki celse saat 14.45'de başlarken, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ikinci ara kararda talep edilen tanıklar, müzekareler, HTS kayıtları, 112 ve 155 kayıtları ile Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'ndan 15-16 Temmuz gecelerine ait görüntü kayıtlarının geldiğini açıkladı.

12 SANIK REVİRE SEVK EDİLDİ

Duruşmanın sabahki bölümünde yaşanan gerginlikler sonrası mahkeme tarafından 10 sanık duruşma salonundan çıkarılmış bir sanık da revire gönderilmişti. Öğleden sonra başlayan duruşmaya ise 12 sanığın revire sevk edildiği, 11 sanığın ise duruşma salonundan çıkarıldığı açıklandı.

KAKAO TALK PROGRAMINDAN 26 MESAJ ATMIŞ

Mahkeme tarafından, Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için gelen Özel Kuvvetlerin başındaki eski Binbaşı Şükrü Seymen'in cep telefonu kayıtlarının detaylı incelenmesini talep etmişti. Şükrü Seymen'in cep telefonunda Kakao Talk programı olduğu, bu programdan 15 Temmuz sabahı üç kişiyle 26 defa Rusça mesajlaştığı ve mesajların daha sonra silindiği ortaya çıktı. Şükrü Seymen'in, suikast timinin başındaki eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve Özel kuvvetlerde görevli eski Üsteğmen Murat Köse ile yaptığı yazışmalardan bazılarını mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ duruşma salonunda okudu. Mesajlarda Rusça, 'Konuştuklarına söyle boş boğazlık etmesinler. Benzini nereden alacağız. Kimseye söyleme' yazdığı ortaya çıktı.

DOSYA 220 BİN SAYFA

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Dava dosyası 220 bin sayfaya ulaştı. 112 Çağrı Merkezi ve 155 kayıtlarının dökümü, görüntü dökümlerinin çözümü ve tanık ifadelerinden oluşuyor. 220 bin sayfadan oluşan dosyanın maliyeti 19 bin lirayı geçiyor. O yüzden her koğuşa bir dosya gönderdik" dedi.

Mahkeme tarafından 15 Temmuz gecesi Dalaman Hava Meydan Komutanlığındaki kamera kayıtları da istendi. Kayıtlarda Cumhurbaşkanı ve birçok kişinin bulunduğu helikopter gece saat 01.30'da meydana indiği, Helikopterden inenlerin 01.35 sırasında uçağa bindiği açıklandı.

Kaynak: haberinburada