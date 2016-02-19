

ABD Dışişleri bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin, Ankara saldırısı sonrasında YPG ile ilgili açıklamaları sorulan Erdoğan şunları söyledi:







Beni Kirby'e muhatap ederseniz o yanlış olur. Biraz sonra Sayın Obama ile bir görüşmem olacak, saat beşte.







O görüşmede tabii bunları değerlendireceğiz. Şu anda sözcünün bu açıklamalarının herhangi bir getirisi götürüsü yoktur.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:







Ben milletimin yanındayım, milletimle beraberim ve bütün teslimiyetim, milletimin geleceğine yöneliktir ama bunların milletle ilgili bir derdi yok.







Ekranları başında bizi izleyen milletime şunu söylüyorum, şunu özellikle seslendiriyorum, bakın bu adamların hiçbirinin bu ülkede dikili bir taşı yoktur.







Onlar, 'biz şu kadar, bu kadar öğrenci yetiştirdik...' İşte bu yetiştirdikleriniz zaten bütün bunları yapıyor.