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ERDOĞAN'A HAKARETTEN 2 TUTUKLAMA


ERDOĞAN'A HAKARETTEN 2 TUTUKLAMA
Tarih : 06 Kasım 2015, 15:07
Puan Ver : Erdoğan'a Hakaretten 2 Tutuklama(5/10)6


Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından Suruç ilçesinde yapılan çalışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli sosyal paylaşım yapan Mustafa Ş., ile Ferhat T., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanına aleni bir şekilde 'hakaret ve küfür ettikleri' iddiasıyla mahkemeye çıkan Mustafa Ş., ile Ferhat T., tutuklanarak cezaevine konuldu.







Etiketler: Erdoğan  A  Hakaretten  2  Tutuklama    haber

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