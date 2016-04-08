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erdoğan'a hakaret eden böhmermann'a yargı yolu

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN BÖHMERMANN'A YARGI YOLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaret içeren şiiri Alman ZDF kanalında yayınlanan mizahçı Jan Böhmermann'ın üç yıl hapis cezası alabileceği konuşuluyor. Alman yargısı Türkiye'nin resmi suç duyurusunu beklerken, Büyükelçilik olayı tüm yönüyle inceleme altına aldı.

Tarih : 08 Nisan 2016, 09:38
Puan Ver : Erdoğan'a Hakaret Eden Böhmermann'a Yargı Yolu(8/10)8


Almanya Dışişleri Bakanlığı olayın suç teşkil edip etmediği üzerine acil bir hukuki inceleme yaptırdı. Bilirkişi raporunun sonucu pazar günü düzenlenen kriz toplantısında Dışişleri Bakanlığı'na sunuldu. Raporu hazırlayan uzmanlar, Alman yasalarına göre Jan Böhmermann'ın ağır hakaret dolu şiirle suç işlediği sonucuna vardı.



Alman ceza yasasının 103'üncü maddesi, yabancı devlet adamlarına hakarete üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Hatta bu hakaret iftira amaçlıysa, ceza beş yıla kadar çıkıyor. Bu durumda Jan Böhmermann'ın büyük bir ihtimalle ağır cezayla yargılanması bekleniyor.



NE DOĞRULADI NE YALANLADI



Alman Dışişleri Bakanlığı ise haberi ne doğruladı ne de yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sawsan Chebli, “Bu konuda hükümet gerekli açıklamayı yaptı. Bir cümle eklemek gerekirse, Dışişleri Bakanlığı ne savcılık ne de mahkeme. Bizde her gün bir çok belge üretiliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda sınırını tanıdığından emin olabilirsiniz” dedi.



Chebli, “Haberi doğrulayıp doğrulamadıkları" konusundaki soruya “Bazı vakalarda sanatın özgürlüğüyle hakaret arasındaki sınırla ilgili hukuki karar, Dışişleri Bakanlığı'nın görevi değil. Buna mahkemeler karar verir. Bu nedenle konuyla ilgili haber ve görüşleri yorumlayamam” cevabını verdi.



Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de “Başbakan Merkel pazar akşamı Başbakan Davutoğlu'nu kesinlikle bu şiir yüzünden aramadı. Bu telefon görüşmesi Türkiye AB arasındaki mülteci sözleşmesi üzerine konuşmak için uzun bir süre önce planlandı” dedi.  



ZDF YAYINDAN KALDIRDI VE İNTERNETTEN SİLDİ



Almanya'da yargı sürecinin başlayabilmesi için Türkiye'nin resmi olarak Büyükelçilik üzerinden suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Berlin Büyükelçiliği, Hürriyet'in “Büyükelçilik bu konuda bir suç duyurusunda bulundu mu? Ya da önümüzdeki günlerde bulunacak mı” sorusuna, konunun tüm yönüyle incelendiği yanıtını verdi.



Önce Alman NDR kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine mizah içerikli bir video klip yayınlanmış, Türkiye bunun üzerine Alman Büyükelçi'yi Dışişleri'ne çağırarak nota vermişti.  



Olayın Alman kamuoyuna yansımasının ardından kabare sanatçısı Jan Böhmermann, ZDF kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret içeren şiiri okumuştu.



ZDF kanalı şiiri daha sonra yayından kaldırmış ve internet sayfasından da silmişti.  



Almanya Başbakanı Angela Merkel pazar akşamı Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi yaparak, metnin bilinçli olarak hakaret amacıyla yazıldığını söylemişti.








Etiketler: Erdoğan  A  Hakaret  Eden  Böhmermann  A  Yargı  Yolu    haber

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