ERDOĞAN: ZALİMLE BİRLİKTE OLAN DA ZALİMDİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısının yapıldığı yeri ziyaret etti. Ardından cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bugün için özel bir hutbe okudu.
Erdoğan burada hayatını kaybeden vatandaşlar adına anıta karanfil bıraktı.
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