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ERDOĞAN: YÜZDE 40'LIK MTV ZAMMI YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK


Erdoğan: Yüzde 40'lık MTV Zammı Yeniden Görüşülecek
Tarih : 01 Ekim 2017, 20:30
Puan Ver : Erdoğan: Yüzde 40'lık Mtv Zammı Yeniden Görüşülecek(9/10)5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan motorlu taşıt vergisiyle ilgili ilk açıklama geldi. Erdoğan, yüzde 40'lık zammın Bakanlar Kurulunda yeniden görüşüleceğini söyledi.

"ZAM ORANI DÜŞER Mİ DÜŞMEZ Mİ HÜKÜMETİN TAKDİRİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(MTV'ye yapılan yüzde 40 zam oranı) Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabi hükümetimizin takdiridir." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"PERŞEMBE GÜNÜ BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Yeni yasama yılı resepsiyonunda konuşan Erdoğan, "Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna, "Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu'na da davet yapmak suretiyle, onun ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım. Bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle, bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz." yanıtını verdi.

"GENELKURMAY BAŞKANI İRAN'A GİTTİ"

Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda kuvvet komutanlarıyla selamlaştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile bir süre sohbet eden Erdoğan, "Genelkurmay Başkanımız İran'a gitti." dedi.

Erdoğan'ın "Biz her an hazır olalım her şeye." sözlerine komutanlar "Hazırız." diye karşılık verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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