ERDOĞAN, YÜKSEK FAİZLER KONUSUNDA BANKALARLA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerin yüksek seviyesi ile ilgili olarak bankalarla bir araya geleceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından dönüş yolculuğunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, enflasyonun seyrine ilişkin çarpıcı tespitlerde bulunurken, faizlerin genel seviyesi ile ilgili olarak bankalarla bir araya geleceklerini söyledi.
"ENFLASYON DOMATES, SALATALIK İŞİ DEĞİL"
Cumhurbaşkanı, zaman zaman yapılan istişare ve değerlendirmelerin yanında Ekonomik ve Sosyal Konsey'in toplanmasına da yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi 2019'daki üç kritik seçim için hassas bir gündem maddesi olacak. Ekonominin koordinasyonu noktasında, biraz daha dizginleri ele alacağınız bir yaklaşımınız olacak mı? Ekonomik Sosyal Konsey'i yeniden toplamayı düşünür müsünüz?" sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "Bunlar aslında zaten zaman zaman, şu anda da yaptığımız işler. Fakat şu anda önümdeki en önemli hedeflerden biri, bu faiz noktasındaki çalışmadır. Faiz hususunda da özellikle başta devlet bankaları olmak üzere toparlayıp ondan sonra diğer bankaları da bir araya getirmek suretiyle faizi nasıl frenleyeceğiz ve faizi nasıl daha da düşüreceğiz? Ki bakın buraya geliyorum yine, bunda iddialıyım. Enflasyon birilerinin dediği gibi domates salatalık işi değil. Enflasyonun bir numaralı sebebi faizdir. Baştan beri hep bunu söylüyorum ve bu doğru orantılıdır diyorum. Faizi düşürdünüz, enflasyon düşer; faizi yükselttiniz, enflasyon yükselir."
Kaynak: haberinburada
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