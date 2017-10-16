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Erdoğan, Yoğun Bakımda Tedavi Gören Baykal'ı Hastanede Ziyaret Etti

ERDOĞAN, YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN BAYKAL'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi göre Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret etti.

Tarih : 16 Ekim 2017, 21:30
Puan Ver : Erdoğan, Yoğun Bakımda Tedavi Gören Baykal'ı Hastanede Ziyaret Etti(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

BAYKAL'IN OĞLU VE KIZI KARŞILADI

Erdoğan'ı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine gelişinde, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ile kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman karşıladı.

ÇAVUŞOĞLU VE KALIN DA EŞLİK ETTİ

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile diğer yetkililer eşlik etti.

ZİYARET 20 DAKİKA SÜRDÜ

Recep Tayyip Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen ve 20 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, daha sonra ziyarete ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH İYİ HABERLERİ DE İLETECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini gün içinde telefonla aradığını hatırlatan İbiş, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Deniz Baykal'ın durumunu yakından takip ettiğini belirtti

Rektör İbiş, "İnşallah Sayın Baykal ile ilgili güzel haberleri önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza iletme fırsatımız olur." dedi.

BAYKAL, SORUYA KARŞILIK VERDİ

Erdoğan'ın, ziyarette Baykal'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu, Baykal'ın da teşekkür ettiğini söyleyen Erkan İbiş, "Görüşme kısa sürdü. Biz özellikle tabii ki bu tür diyalogları kısıtlamaya çalışıyoruz. Gerekli cevapları, sorulan soruya verdi." şeklinde konuştu.

Deniz Baykal'ın tomografiye alınacağını belirten İbiş, bunun da durumun takibi için yapılması gereken rutin bir uygulama olduğunu bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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