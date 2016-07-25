ERDOĞAN, YILDIRIM, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'Yİ KABUL EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları sebebiyle teşekkür etmek ve önerilerini almak üzere, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
Beştepe'ye ilk önce Başbakan Binali Yıldırım ulaştı. Yıldırım'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da planlanan saatte Külliye'ye vardı. Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi devam ediyor.
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