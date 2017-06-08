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erdoğan-yıldırım görüşmesi sona erdi

ERDOĞAN-YILDIRIM GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Beştepe'deki görüşme 3.5 saat sürdü

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:36
Puan Ver : Erdoğan-Yıldırım Görüşmesi Sona Erdi(10/10)7


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3.5 saat süren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasındaki görüşme sona erdi. 



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile görüşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul edecek.



 



kaynak:habertürk








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