Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi ve ardından da toplamı 252 milyon lira olan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı meydanın etrafı polis bariyerleriyle çevrilirken, alana giren herkes tek tek kontrolden geçti. Meydanda halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.5 yıllık bir aranın yeniden Ispartalılarla birlikte olmanın mutluluk ve memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi.

"BİZ BU MİLLETİ ALLAH İÇİN SEVİYORUZ"

"Biz bu milleti seviyoruz be" diyen Erdoğan, "Biz bu milleti Allah için seviyoruz. Bu öyle bir sevgi ki yılın 365 günü, günün 24 saati milletimizle birlikte olsak, hizmet etsek usanmayız. 40 yıllık siyasi hayatımda milletimle girdiğim hiçbir mücadeleden hamdolsun mağlup ayrılmadık. 15 Temmuz bu mücadelenin zirvesidir. Isparta'ya, tüm Ispartalılara 15 Temmuz gecesi özgürlüklerine, geleceklerine, ezanlarına, bayraklarına sahip çıktıkları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİ

İstiklal mücadelesi yıllarında Isparta'yı anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşık bir asır sonra yeniden kazandığı bu istiklal ve istikbal mücadelesini asla unutmayacağını söyledi. Türkiye'nin bölücü terör örgütü PKK, DAEŞ, FETÖ ile ve diğer terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelenin tamamının bu istiklal ve istikbal mücadelesinin sonuçları olduğunu dile getiren Erdoğan, Suriye ve Irak sınırı boyunca oluşturulmaya çalışılan terör devleti amaçlarıyla, Avrupa ülkelerinin bir kısmının Türkiye'ye yönelik ölçüsüz ve temelsiz ithamlarının, kızgınlıklarının, maruz kalınan örtülü ambargoların da sebebinin aynı olduğunu kaydetti.

MEYDANI BIRAKIP KAÇMAK YAKIŞMAZ

Meydandakilere Köroğlu'nun dizeleriyle seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mert dayanır, namert kaçar, meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan açar, divan gümbür gümbürlenir. Ok atılır kalasından, hak saklasın belasından. Köroğlu'nun narasından, dağlar gümbür gümbürlenir. Kardeşlerim ecdadımızdan aldığımız ilhamla biz de sesimizin yettiği en yüksek tonla yüreğimizden gelerek diyoruz ki başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, hakkın ve hakikatin sesini boğamayacaksınız. Ümmetin son ümidini kıramayacaksınız. Özgürlüğü uğrunda nice kanlar dökmüş, nice canlar feda etmiş bir millet olarak bize meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi? Bize yakışan tek millet diyerek, 80 milyon tek bir Türkiye olmaktır" diye konuştu."İDAM İSTERİZ" SLOGANLARIİkincinin tek bayrak olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu bayrağımız bakın, şehidimizin kanından rengini almış, hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehitlerimizin ta kendisi ve biz tek bayrak diyerek şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına sahip çıktık. Üç, tek vatan diyerek 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarımızda operasyon yaptırdık mı, yaptırmadık. Tendürek, Gabar, Cudi, hatta Kandil'de bunları gömdük mü, gömmeye de devam edeceğiz. Durmak yok. Milletimin huzurunu kaçıranlar bedelini ödeyecek.

Miting alanındakiler 'İdam isteriz' sloganları atınca da Erdoğan, "Bu konu parlamentoya geldiğinde ben parlamentodan geçeceğine inanıyorum ve ardından bana onaya gelecek ve bana geldiğinde de ben bunu onaylarım. Şuna inanın, bu ne der, ben buna bakmam, Allah ne der ben buna bakarım" yanıtını verdi.

Dördüncü madde tek devleti sayan Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok ve bu devletimize sahip çıkacağız. Öyle paralel devletmiş, yok PKK'nın bilmem nesiymiş asla. Tek devlet ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hamdolsun güvencesi altında ülkemizi büyüteceğiz" dedi.

"YENİ 15 TEMMUZLARA VAR MIYIZ" DİYE SORDU, ANINDA "VARIZ" CEVABINI ALDI

"Yeni Çanakkalelere, yeni İstiklal harplerine, yeni 15 Temmuzlara var mıyız?" diye soran Erdoğan, meydandaki kalabalığın 'Varız' cevabı üzerine, "Bizi köşeye sıkıştırdıklarını sananları, köşeye sıkıştırmaya var mıyız? Bizim gücümüzü, kuvvetimizi kestiklerini sananların sırtını yere getirmeye var mıyız? Bizi silahlarıyla, teknolojileriyle alt edebileceklerini sananlara daha güçlü silahlarla, daha üstün teknolojilerle cevap vermeye var mıyız? Bizi ekonomiyle tehdit edenlere cevabımızı daha güçlü bir ekonomiyle, daha çok üretimle, daha çok ihracatla, daha çok istidamla vermeye var mıyız?" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada