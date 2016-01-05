

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme, yargı organlarının başkanları ve temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.







Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen yemek, saat 13.40'da başladı.







Yemeğe, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Serdar Özgüldür, Askeri Yargıtay Başkanı Tuğamiral Ahmet Zeki Liman, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Özel Kalem Müdürü HASAN Doğan katıldı.