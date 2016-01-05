O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ERDOĞAN YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI YÖNETİMİNİ AĞIRLADI


ERDOĞAN YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Tarih : 05 Ocak 2016, 16:45
Puan Ver : Erdoğan Yasama, Yürütme Ve Yargı Yönetimini Ağırladı(10/10)12


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme, yargı organlarının başkanları ve temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen yemek, saat 13.40'da başladı.



Yemeğe, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Serdar Özgüldür, Askeri Yargıtay Başkanı Tuğamiral Ahmet Zeki Liman, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Özel Kalem Müdürü HASAN Doğan katıldı.








Etiketler: Erdoğan  Yasama  Yürütme  Ve  Yargı  Yönetimini  Ağırladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER