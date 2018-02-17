Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Başkanı Mustafa Özbey'in nikah şahidi oldu.

ERDOĞAN, GENÇ ÇİFTE MUTLULUKLAR DİLEDİ

AK Parti Eskişehir 6'ıncı Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özbey ile Özge Erden'in nikah törenine katıldı. Bir düğün salonunda yapılan ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın tarafından kıyınan nikah töreninde çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı yaptı. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte mutluluklar diledi ve evlilik cüzdanını ise gelin Özge Erden'e verdi.

Kaynak: haberinburada