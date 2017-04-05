

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla ilgili sözlerini sert dille eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adeta bir yalan makinesi. Ben böylesini görmedim. 15 Temmuz kalkışmasına örtülü bir darbedir diyor. Şehitlerimize hakaret ediyor. Bu yetkiyi nereden buldun. Zerre kadar haysiyetin varsa çık dosyalarını belgelerini ortaya koy" dedi.