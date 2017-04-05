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ERDOĞAN: YALAN MAKİNESİ, BEN BÖYLESİNİ GÖRMEDİM


ERDOĞAN: YALAN MAKİNESİ, BEN BÖYLESİNİ GÖRMEDİM
Tarih : 05 Nisan 2017, 12:06
Puan Ver : Erdoğan: Yalan Makinesi, Ben Böylesini Görmedim(10/10)7


CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla ilgili sözlerini sert dille eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adeta bir yalan makinesi. Ben böylesini görmedim. 15 Temmuz kalkışmasına örtülü bir darbedir diyor. Şehitlerimize hakaret ediyor. Bu yetkiyi nereden buldun. Zerre kadar haysiyetin varsa çık dosyalarını belgelerini ortaya koy" dedi.








Etiketler: Erdoğan  Yalan  Makinesi  Ben  Böylesini  Görmedim    haber

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