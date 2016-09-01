

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:







Milletin evine, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne hoşgeldiniz. 2016 – 2017 adli yılının ülkemiz, milletimiz ve adalet teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında bir hususa açıklık getirmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz bu mekan elbette Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir parçasıdır ama bu mekan tıpkı külliyemiz içindeki camimiz, inşaatına başlanan, 24 saat insanınıza hizmet verecek cumhurbaşkanlığı kütüphanesi gibi herkese açık mekanlar. Cumhurbaşkanlığının kendi alanları üç bloktan ibarettir. Cumhurbaşkanlığı külliyesi milletin malıdır, devletin malıdır. Bizler görev süremizde bu mekanları kullanmaktayız, bizden sonra gelenler de bu mekanda hizmet verecekler. Ankara'da bu çapta salonları yapacak salonlarımız yoktu. Burası başkent. Başkentimizde böyle bir eksikliğin giderilmesi bizim için önemliydi. Ankara'da bir opera binası yoktu. İçinde bulunduğumuz bu bina aynı zamanda bir opera binası işlevi de görebilecek kapasitededir. Kongre ve kültür merkezimiz artık bugün olduğu gibi tüm kamu kurumlarının geniş katılımlı toplantılarına ev sahipliği yapacaktır. Nitekim eğer adli yıl açılışımız burada yapılmasaydı bir otelin eksi 2. katında 600 kişilik bir salonda yapılacaktı.







Millet adına görev yapan yargının milletin mekanında adli yıl açılış töreni yapması yargı bağımsızlığına gölge düşürmez, güçlendirir. Sayın Başbakana, MHP genel başkanına ve diğer davetlilere teşekkürlerimi sunuyorum.







"VURUN DİYE BİR EMİR VERMEDİK"







FETÖ denilen hain yapıyı kahroperişan eden nedir biliyor musunuz? Söz sahibi oldukları her yerde sergiledikleri adaletsizliklerdir. Sadece kendi mensuplarını gözeten anlayışları sebebiyle zaten milletimizin gözünde mahkum olmuştu. Adalet teşkilatımızın yaptığı bu manevi mahkumiyeti şimdi ricaiye çevirmektir. Madem ki dünya adalet üzere dönmektedir o zaman hakim, savcı ve avukatlarımıza düşen görev adaletin yerine gelmesi için çalışmaktır. O gece 30 küsür kişi darbecilerden öldü. Fakat 241 kişi darbe karşısında direnenlerden öldü, şehit oldu. Demek ki bizler darbecilere kalkıp da güvenlik güçlerimize bunların hepsini vurun diye bir emir vermedik. Bunları yakalayın adalete teslim edin dedik. Ey dünya, sen bize neyi soruyorsunuz. Şahsımı almaya ya da vurmaya gelenler günlerce Marmaris'in ormanlarında gizlendiler. Bizim jandarmamız onları vurmadı. Vurabilirdi. Yakaladı, savcıya götürdü. Biz çalışmalarınzı hukuk içinde sürdürüyoruz ama diyorum ki geciken adalet adalet değildir. Bir an önce gereken yapılmalıdır.