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erdoğan ve yıldırım 3 saat görüştü

ERDOĞAN VE YILDIRIM 3 SAAT GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat görüştü.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 16:15
Puan Ver : Erdoğan Ve Yıldırım 3 Saat Görüştü(6/10)8


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saatlik bir görüşme yapan Başbakan Binali Yıldırım görüşmesi sona erdi. Haftalık olağan görüşme kapsamında gerçekleşen görüşmede gündemdeki önemli konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşme, Külliye'deki görüşmenin en önemli konusu oldu. Trump ile yapılan görüşmenin detaylarının ve terörle mücadelede bundan sonra ne gibi adımların atılacağının ele alındığı öğrenildi. Zira görüşmenin diğer konularından biri de Pazar günü gerçekleşecek olan Ak Parti kongresiydi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Erdoğan  Ve  Yıldırım  3  Saat  Görüştü    haber

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