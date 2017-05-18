

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saatlik bir görüşme yapan Başbakan Binali Yıldırım görüşmesi sona erdi. Haftalık olağan görüşme kapsamında gerçekleşen görüşmede gündemdeki önemli konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşme, Külliye'deki görüşmenin en önemli konusu oldu. Trump ile yapılan görüşmenin detaylarının ve terörle mücadelede bundan sonra ne gibi adımların atılacağının ele alındığı öğrenildi. Zira görüşmenin diğer konularından biri de Pazar günü gerçekleşecek olan Ak Parti kongresiydi.







kaynak:sabah