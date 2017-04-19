ERDOĞAN VE TRUMP'IN GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi öncesi mayıs ayında bir araya geleceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi öncesi mayıs ayında bir araya geleceğini açıkladı.
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