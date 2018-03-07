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Erdoğan ve Ruhani'den Telefonda Suriye Zirvesi! Gündemlerinde Doğu Guta Vardı

ERDOĞAN VE RUHANİ'DEN TELEFONDA SURİYE ZİRVESİ! GÜNDEMLERİNDE DOĞU GUTA VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. İki lider Doğu Guta'daki insanlık dramı başta olmak üzere Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Tarih : 07 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Erdoğan Ve Ruhani'den Telefonda Suriye Zirvesi! Gündemlerinde Doğu Guta Vardı(9/10)5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

DOĞU GUTA'DAKİ İNSANLIK DRAMINI KONUŞTULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2401 sayılı kararına atıfta bulunan Erdoğan ve Ruhani, Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, İran ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

ÜÇLÜ ZİRVEYLE İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Görüşmede, Doğu Guta'daki insanlık dramının bir an önce son bulması ve halka insani yardımların ulaştırılması için ateşkesin hayata geçirilmesine yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kalındı. Erdoğan ve Ruhani ayrıca Türkiye, İran ve Rusya'nın nisan ayında İstanbul'da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirve hakkında görüş alışverişinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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