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Erdoğan ve Putin'den Telefonda Suriye Zirvesi

ERDOĞAN VE PUTİN'DEN TELEFONDA SURİYE ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Suriye meselesinde iki lider fikir alışverişinde bulunurken Putin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Tarih : 29 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : Erdoğan Ve Putin'den Telefonda Suriye Zirvesi(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

GÖRÜŞMEDE İŞBİRLİĞİNE DEĞİNİLDİ

Başta Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri olmak üzere enerji alanındaki işbirliği konularına değinen iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ticareti daha da güçlendirecek adımların atılması gerektiği konusuna da değindi.

İDLİB KONUŞULDU

Görüşmede Ekim sonunda yapılacak olan Astana toplantısı da ele alındı. Suriye'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesi çerçevesinde İdlib'deki durumu değerlendiren iki lider, yakın temas içinde olmanın ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürmenin önemini vurguladı.

PUTİN, CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve onun şahsında tüm Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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