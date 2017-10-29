ERDOĞAN VE PUTİN'DEN TELEFONDA SURİYE ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Suriye meselesinde iki lider fikir alışverişinde bulunurken Putin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.
GÖRÜŞMEDE İŞBİRLİĞİNE DEĞİNİLDİ
Başta Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri olmak üzere enerji alanındaki işbirliği konularına değinen iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ticareti daha da güçlendirecek adımların atılması gerektiği konusuna da değindi.
İDLİB KONUŞULDU
Görüşmede Ekim sonunda yapılacak olan Astana toplantısı da ele alındı. Suriye'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesi çerçevesinde İdlib'deki durumu değerlendiren iki lider, yakın temas içinde olmanın ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürmenin önemini vurguladı.
PUTİN, CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI
Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve onun şahsında tüm Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar