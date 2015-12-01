

Paris'te 150 hükümet ve devlet başkanını bir araya getiren Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında, bol restleşmeli bir satranç maçına sahne oldu.



Vladimir Putin Erdoğan'ı IŞİD'den petrol almakla suçlayınca Erdoğan, "‘İftira at, tutmazsa iz bırakır'. Bu onların zaten geleneğinde var. İftiralarla böyle şeyler yürümez ve burada çok çok iddialı bir şeyi de ortaya koyarım. Burada



çok çok iddialı bir şeyi de ortaya koyarım. Böyle bir şey ispat edildiği anda bizim milletimizin asaleti şunu gerektirir, ben bu makamda durmam, ama Sayın Putin'e diyorum, 'Sen o makamda durur musun? Bu kadar açık bunu konuşuyorum” dedi.



İklim zirvesi, Cumhurbaşkanı François Hollande ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un 150 lideri Bourget Havaalanı yakınlarında özel olarak düzenlenen Zirve Salonu girişinde şahsen karşılamasıyla başladı. Soğuk havaya rağmen paltosuz dışarı çıkan Hollande, sabah 8'den törenlerin başlayacağı saat olan 11.00'e kadar konuklarını ayakta bekledi. Ancak bekleyiş uzayınca Hollande ve Çevre Bakanı Segolene Royal çareyi paltolarını giyerek beklemede buldular. Nöbetleşe beklediler. Ancak saat 11.00'e yaklaştığı halde hala iki liderden haber yoktu.



Zirvenin açılışı için herkes içeri geçti. Bundan 5-10 dakika sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan alanda göründü. Bu nedenle Erdoğan'ı kimse geldiğinde karşılamadı. Yalnızca onun gelişini bekleyen bir kaç gazeteci görüntü alabildi. Ama Erdoğan da törenin başladığını biliyordu ve bunu da sorun etmedi. Konuşmalar bitmek üzereydi. Erdoğan COP21 Zirvesi'nin aile fotoğrafında yer aldı. Zirveye en son Putin geldi. Yine bir kaç fotoğrafçı Putin'i AB'den sorumlu bakan Harlem Desir'in karşıladığını görüntüledi. Putin aile fotoğrafına katılmama kararı aldı.



Gözler iki liderin üzerindeydi. Yalnızca Türk ve Rus gazeteciler değil, Avrupalı ve Ortadoğulu gazeteclerin gözleri de bu buluşmadaydı. Aile fotoğrafının ardından konuşmalar yapıldı. Putin bu bir saatlik konuşma bölümünde söz alarak ülkesinin iklim politikalarından söz etti. Ardından ara verildi ve yemeğe geçildi.



Bu arada salondan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk basın mensuplarının meraklı sorularıyla karşı karşıyaydı. Gün boyu süren sert bir satranç oyunu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılmadan önce, geçtiğimiz Cuma günü, Putin ile Paris'te yüz yüze görüşmeyi umduklarını dile getirmişti. Zirvede de gazetecilerin "Görüşme olacak mı?” sorusuna Erdoğan, "Talebimiz sürüyor. Bekliyoruz” yanıtını verdi. Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'dan yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile hiç bir görüşme söz konusu değildir” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sefer Kremlin'den gelen açıklama soruldu. Erdoğan hala, "Takipteyiz” yanıtını verdi. Bu saatlerde Putin, Amerika Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre yaklaşık yarım saat süren ve kapalı gerçekleşen görüşmede tarafların Suriye'de politik geçiş süreci ve tarafların bu sürece desteği konuşuldu. Beyaz Saray da, Viyana süreci üzerinde ilerlemenin öneminin konuşulduğunu” belirterek Kremlin'e yakın bir açıklama yaptı. Ancak Beyaz Saray, "Başkan Obama, Suriye'de Başar Esad'ın gitmesinin ve Rusya'nın ılımlı muhalifleri değil, IŞİD'i bombalamasının zorunlu olduğu görüşlerini dile getirmiştir” sözleriyle hala Esad'ın gidişi konusunda bir uzlaşma olmadığının da işaretini verdi. İki lider ayrıca Ukrayna krizini de ele aldılar ve Minks'teki uzlaşmanın bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda hem fikir olduklarını kaydettiler. Beyaz Saray kaynakları, Rusya'nın Minsk sözleşmesine uyulması durumunda Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi” dedi. Aynı kaynaklar görüşmede Obama'nın Putin'e "Türkiye tarafından düşürülen uçakta yaşamını yitiren Rus pilot için üzüntü duyduğunu ancak iki ülke arasında yaşanan tansiyonun aşağı çekilmesi talebini de koruduğunu” dile getirdi.