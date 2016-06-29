

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı.







Açıklamada, görüşmede ilişkilerin normaşleşmesinin konuşulduğu belirtildi. İki liderin yüz yüze görüşme konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada, "İki lider ilişkilerin düzeltilmesi için mutabık kaldı" denildi.







PUTİN'DEN TAZİYE







Görüşmede ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması ve terörle ortak mücadele



konularında kararlılık vurgulandı.







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini de iletti.







TİCARİ İLİŞKİLERİ BAŞLATMA TALİMATI







İki lider arasındaki görüşme, uçak krizinin ardından ilk olma özelliği taşıyor. Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde teröre karşı daha yakın bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi. Putin'in ticari ilişkileri başlatma talimatı verdiği, ve Rus turibstlere Türkiye kısıtlamasının kabldırılacağı belirtildi.







Kremlin'den yapılan açıklamada "Erdoğan'ın mektubu krizi bitirecek zemini oluşturuyor" ifadesine yer verildi. Putin görüşmenin ardından "Türkiye ile ilişkilerde sayfayı çevirme zamanımız geldi" dedi. Erdoğan ise "İkili, bölgesel konularda önemli adımlar atacağız" dedi. İki lider 4-5 Eylül'de Çin'deki G-20 Zirvesi'nde görüşecek.







KREMLİN PUTİN'İN ERDOĞANI ARAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI







Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayacağını dün açıklamıştı.







Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin gönderdiği mektupla ikili ilişkilerin düzelmesi için önemli bir adım attığını ancak sorunun birkaç gün içerisinde çözülmesinin mümkün olmadığını da belirtmişti.







ERDOĞAN ÜZÜNTÜLERİNİ BİLDİRMİŞTİ







Erdoğan önceki gün Putin'e bir mektup yazarak uçağın düşürülmesiyle ilgili üzüntülerini bildirmişti.







24 Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından Rusya ile ilk temas ise Rusya Milli Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e, Başbakan Binali Yıldırım'ın da Rusya Başbakanı Medvedev'e mektup göndermesiyle sağlanmıştı.







RUSYA İLE UÇAK KRİZİ NASIL YAŞANMIŞTI?







Suriye sınırında Türkiye hava sahasını ihlal eden SU-24 tipi bir Rus savaş uçağı 24 Kasım 2015'te, angajman kuralları gereğince iki Türk F-16'sı tarafından vurulmuştu.







Hasar alan uçak Suriye'de bulunan Bayırbucak bölgesinde düşmüştü. Uçağın içinde bulunan iki Rus pilot paraşütle atlamıştı.







Pilotlardan biri paraşütle atlarken yaralanmış ve bölgede yaşayan militanlar tarafından öldürülmüştü. Diğer pilot Suriye ordusu askerleri tarafından yapılan operasyonla kurtarılmıştı.