O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ERDOĞAN VE PUTİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME KARARI ALDI


ERDOĞAN VE PUTİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME KARARI ALDI
Tarih : 29 Haziran 2016, 15:07
Puan Ver : Erdoğan Ve Putin Yüz Yüze Görüşme Kararı Aldı(7/10)6


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı.



Açıklamada, görüşmede ilişkilerin normaşleşmesinin konuşulduğu belirtildi. İki liderin yüz yüze görüşme konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada, "İki lider ilişkilerin düzeltilmesi için mutabık kaldı" denildi.



PUTİN'DEN TAZİYE



Görüşmede ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması ve terörle ortak mücadele

konularında kararlılık vurgulandı.  



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini de iletti.



TİCARİ İLİŞKİLERİ BAŞLATMA TALİMATI



İki lider arasındaki görüşme, uçak krizinin ardından ilk olma özelliği taşıyor. Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde teröre karşı daha yakın bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi. Putin'in ticari ilişkileri başlatma talimatı verdiği, ve Rus turibstlere Türkiye kısıtlamasının kabldırılacağı belirtildi.



Kremlin'den yapılan açıklamada "Erdoğan'ın mektubu krizi bitirecek zemini oluşturuyor" ifadesine yer verildi. Putin görüşmenin ardından "Türkiye ile ilişkilerde sayfayı çevirme zamanımız geldi" dedi. Erdoğan ise "İkili, bölgesel konularda önemli adımlar atacağız" dedi. İki lider 4-5 Eylül'de Çin'deki G-20 Zirvesi'nde görüşecek.



KREMLİN PUTİN'İN ERDOĞANI ARAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayacağını dün açıklamıştı.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin gönderdiği mektupla ikili ilişkilerin düzelmesi için önemli bir adım attığını ancak sorunun birkaç gün içerisinde çözülmesinin mümkün olmadığını da belirtmişti.



ERDOĞAN ÜZÜNTÜLERİNİ BİLDİRMİŞTİ



Erdoğan önceki gün Putin'e bir mektup yazarak uçağın düşürülmesiyle ilgili üzüntülerini bildirmişti.



24 Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından Rusya ile ilk temas ise Rusya Milli Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e, Başbakan Binali Yıldırım'ın da Rusya Başbakanı Medvedev'e mektup göndermesiyle sağlanmıştı.



RUSYA İLE UÇAK KRİZİ NASIL YAŞANMIŞTI?



Suriye sınırında Türkiye hava sahasını ihlal eden SU-24 tipi bir Rus savaş uçağı 24 Kasım 2015'te, angajman kuralları gereğince iki Türk F-16'sı tarafından vurulmuştu.



Hasar alan uçak Suriye'de bulunan Bayırbucak bölgesinde düşmüştü. Uçağın içinde bulunan iki Rus pilot paraşütle atlamıştı.



Pilotlardan biri paraşütle atlarken yaralanmış ve bölgede yaşayan militanlar tarafından öldürülmüştü. Diğer pilot Suriye ordusu askerleri tarafından yapılan operasyonla kurtarılmıştı.








Etiketler: Erdoğan  Ve  Putin  Yüz  Yüze  Görüşme  Kararı  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER