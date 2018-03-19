Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin'i tebrik etti.

YENİDEN DEVLET BAŞKANI SEÇİLEN PUTİN'E TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin'i tebrik etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere ve Nisan ayında Suriye konusunda İstanbul'da yapılacak Üçlü Zirve'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler.

Kaynak: haberinburada