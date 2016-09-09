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erdoğan ve putin telefonda suriye'yi görüştü

ERDOĞAN VE PUTİN TELEFONDA SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki liderin, Halep'te ateşkesin sağlanması için çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık olduklarını belirtti.

Tarih : 09 Eylül 2016, 09:22
Puan Ver : Erdoğan Ve Putin Telefonda Suriye'yi Görüştü(8/10)9


Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu. Buna göre iki lider Suriye'deki savaşla ilgili konuştu ve Suriye'de çözüm çabalarının sürmesi konusunda koordinasyonun devam etmesi için anlaştılar.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halep'te bir an önce ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekti. İki lider Kurban Bayramı vesilesiyle Halep'te ateşkesin sağlanması için ABD ile görüşmeler yapıldığına işaretle, çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık olduklarını vurguladı.



'Sınırın terör örgütlerinden arındırılması önemli'



24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nın da ele alındığı görüşmede iki lider, "Türkiye'nin sınır bölgesinin başta IŞİD olmak üzere terör örgütlerinden arındırılmasının önemli olduğunu" belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerablus'un ve El Rai'nin asli sakinlerinin Türkiye'den memleketlerine dönmeye başladıklarına değindi.



Görüşmede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akımı da dâhil olmak üzere enerji sektöründeki iş birliği, Rusya-Türkiye arasındaki charter seferlerininin başlaması gibi ikili meseleler de ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ikili ilişkilerin normalleşme sürecinin ivme kazanmasından, gerek St. Petersburg'da gerek Çin'de yapılan görüşmelerde mutabakata varılan konuların hızla hayata geçirilmesinden mutluluk duyduklarını da ifade ettikleri aktarıldı.








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