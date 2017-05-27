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ERDOĞAN VE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ


ERDOĞAN VE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Tarih : 27 Mayıs 2017, 14:21
Puan Ver : Erdoğan Ve Putin Telefonda Görüştü(9/10)10


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.



Görüşmede ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik anlaşmalar ile Akkuyu ve Türk Akımı projeleri konuşuldu.



 



kaynak:habertürk








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