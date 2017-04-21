ERDOĞAN VE PUTİN, SOÇİ'DE 3 MAYIS'TA BİR ARAYA GELECEK
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi şehrinde bir araya geleceğini bildirdi.
Peskov, RIA-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, Soçi'deki görüşmede Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki durumu değerlendireceklerini belirtti. Peskov, görüşmeye ilişkin başka detay vermedi.
kaynak:ahaber
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