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erdoğan ve putin, soçi'de 3 mayıs'ta bir araya gelecek

ERDOĞAN VE PUTİN, SOÇİ'DE 3 MAYIS'TA BİR ARAYA GELECEK

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi şehrinde bir araya geleceğini bildirdi.

Tarih : 21 Nisan 2017, 13:03
Puan Ver : Erdoğan Ve Putin, Soçi'de 3 Mayıs'ta Bir Araya Gelecek(9/10)6




Peskov, RIA-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, Soçi'deki görüşmede Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki durumu değerlendireceklerini belirtti. Peskov, görüşmeye ilişkin başka detay vermedi.




 



kaynak:ahaber








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