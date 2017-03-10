

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin hak ettiği seviyeye çıkartılabilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Rusya ve Türkiye askeri ve istihbarat makamları arasında böyle yakın işbirliği kurulacağını kimse beklemiyordu." dedi.







Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin Sarayı'ndaki baş başa görüşme öncesi açıklama yaptı.







İki ülke ilişiklerinin yüksek bir tempoda iyileşmesinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ÜDİK formatında son görüşmelerinin 2014'te gerçekleştiğini hatırlattı.







Putin, "Bu sürede çok gelişmeler oldu. Türkiye-Rusya ilişkilerinin ülkelerimize yakışır bir seviyeye ulaşabilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.







kaynak:sabah