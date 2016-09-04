

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşmesi 08.10'da başladı ve 45 dakika sürdü. Liderler darbe girişiminin ardından gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme sonrası açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tüm terör örgütlerine karşı aynı tavrı takınmak zorundayız' mesajı verdi, "DAİŞ terör örgütüyle olan mücadelemiz, PKK, YPG ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Temennimiz güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın" dedi. Cumhurbaşkanı'ndan FETÖ'nün darbe girişimi ve Gülen'in iadesiyle ilgili de mesajlar geldi. Erdoğan, "Darbe girişimi öncesi bu teröriste karşı hazırlanan dosya gönderilmiştir. 15 Temmuz'dan sonra hazırlanmakta olan dosyalar da yine ABD'den gelen heyete daha sonra teslim edilecektir" diye konuştu.