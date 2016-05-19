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erdoğan ve obama, terörü konuştu

ERDOĞAN VE OBAMA, TERÖRÜ KONUŞTU

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile PKK, DAEŞ ve Suriye meseleleri üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 10:23
Puan Ver : Erdoğan Ve Obama, Terörü Konuştu(5/10)5


Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında Çarşamba akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Suriye'deki mevcut durumu ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, DAEŞ'in zayıflatılmasını ve yenilgiye uğratılmasını, Türkiye, Avrupa ve diğer coğrafyalarda terör saldırıları yapma kapasitesinin ortadan kaldırılmasını sağlama amacıyla ortak çaba göstermenin aciliyeti hususunda mutabık kalmışlardır. İki lider, Suriye'de ateşkesin devamını sağlama ve siyasi geçiş sürecinde ilerleme kaydetme konularında uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekmişlerdir.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, PKK'nın da aralarında bulunduğu tüm terör örgütleriyle mücadele hususunda işbirliğinin güçlendirilmesini de görüşmüşlerdir. Bu çerçevede Sayın Obama, ABD olarak, NATO müttefiki olan Türkiye'nin güvenliğine önem verdiklerini de vurgulamıştır."








Etiketler: Erdoğan  Ve  Obama  Terörü  Konuştu    haber

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